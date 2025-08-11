Хуснуллин: в России почти перестала существовать рыночная ипотека

Марат Хуснуллин рассказал о ситуации, с которой рынок новостроек столкнулся впервые.
Российский ипотечный рынок кардинально изменился за последние годы. Если ранее 70% сделок приходилось на рыночную ипотеку и 30% на льготную, то сейчас это соотношение составило 20% против 80% соответственно. Такую ситуацию рынок новостроек переживает впервые за всю историю ипотечного кредитования в стране, заявил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин.
«Мы впервые столкнулись с тем, что у нас рыночная ипотека почти перестала существовать как класс. Именно господдержка льготных программ не позволила рынку новостроек схлопнуться на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. Это привело бы к катастрофическим последствиям для экономики», — рассказал Хуснуллин в интервью «Ведомостям».
Вице-премьер отметил, что меры по охлаждению ипотечного рынка начали вводиться еще в июле 2024 года, до повышения ключевой ставки ЦБ. Эти изменения денежно-кредитной политики оказали существенное влияние на отрасль: рыночная ипотека фактически перестала существовать, одновременно были ужесточены условия льготного кредитования и требования к участникам рынка. Хуснуллин подчеркнул, что действующие меры поддержки критически важны для поддержания темпов строительства и решения проблем обманутых дольщиков.
В мае 2025 года президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять меры по снижению рисков банкротства застройщиков, рост долгов которых создает угрозу для стабильности всего рынка. По данным ЦБ, доступность жилья по рыночной ипотеке достигла исторического минимума: россиянин со средним доходом может позволить себе приобрести лишь 15 квадратных метров в новостройке, тратя на обслуживание кредита половину зарплаты. Это худший показатель с 2016 года.