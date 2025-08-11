Хуснуллин: в России почти перестала существовать рыночная ипотека

В мае 2025 года президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять меры по снижению рисков банкротства застройщиков, рост долгов которых создает угрозу для стабильности всего рынка. По данным ЦБ, доступность жилья по рыночной ипотеке достигла исторического минимума: россиянин со средним доходом может позволить себе приобрести лишь 15 квадратных метров в новостройке, тратя на обслуживание кредита половину зарплаты. Это худший показатель с 2016 года.