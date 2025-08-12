Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Air Cairo открыла прямые рейсы из Калининграда в Шарм-эш-Шейх

11 августа Международный аэропорт Калининград (Храброво) встретил первый рейс египетской авиакомпании Air Cairo.

Источник: Международный аэропорт "Калининград" (Храброво)

Теперь у жителей региона появилась ещё одна возможность для комфортного отдыха на курортах Египта.

Авиаперевозчик будет выполнять полёты два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Рейсы будут осуществляться на современных самолётах Airbus А320. Программа полётов рассчитана до 20 октября 2025 года.

Пассажиры авиакомпании могут рассчитывать на комфортные условия перелёта. В стоимость билета включены: — багаж весом до 23 кг; — ручная кладь весом до 7 кг; — горячее питание на борту.

Открытие нового направления расширяет возможности для путешественников и способствует развитию туристического потенциала региона. Air Cairo предлагает удобный график полётов, что делает отдых в Шарм-эш-Шейхе более доступным для жителей Калининградской области.