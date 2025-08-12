Air Cairo открыла прямые рейсы из Калининграда в Шарм-эш-Шейх

Теперь у жителей региона появилась ещё одна возможность для комфортного отдыха на курортах Египта.
Авиаперевозчик будет выполнять полёты два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Рейсы будут осуществляться на современных самолётах Airbus А320. Программа полётов рассчитана до 20 октября 2025 года.
Пассажиры авиакомпании могут рассчитывать на комфортные условия перелёта. В стоимость билета включены: — багаж весом до 23 кг; — ручная кладь весом до 7 кг; — горячее питание на борту.
Открытие нового направления расширяет возможности для путешественников и способствует развитию туристического потенциала региона. Air Cairo предлагает удобный график полётов, что делает отдых в Шарм-эш-Шейхе более доступным для жителей Калининградской области.