Эксперты подсчитали убытки Индии при отказе от российской нефти

Если Индия прекратит импорт российской нефти под давлением США ее ежегодные расходы на закупку энергоресурсов могут вырасти на 3−5 миллиардов долларов.

Если Индия прекратит импорт российской нефти под давлением США ее ежегодные расходы на закупку энергоресурсов могут вырасти на 3−5 миллиардов долларов. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на аналитика компании Kpler Амену Бакр.

Администрация Дональда Трампа ввела 25% пошлины на индийские товары в ответ на закупки Нью-Дели российской нефти. МИД Индии заявил что страна вынуждена покупать сырье у России чтобы поддерживать доступные цены на топливо в отличие от западных стран которые сотрудничают с Москвой без экономической необходимости.

По данным эксперта Индия импортирует от 1.7 до 2 миллионов баррелей российской нефти в день по сниженным ценам. Отказ от этих поставок приведет к резкому росту затрат, а также может спровоцировать дефицит топлива или потребовать дополнительных субсидий от правительства.

Бакр отметила что Индия не обладает достаточными запасами нефти чтобы компенсировать возможные перебои, а ее доля российского импорта составляет 40%. Кроме того сокращение поставок из России способно вызвать рост мировых цен на сырье. Аналитик подчеркнула что даже под давлением Вашингтона Нью-Дели не сможет быстро найти альтернативные источники нефти.

Ранее экономист рассказал, что может случиться с ценами на нефть после встречи Путина и Трампа.

