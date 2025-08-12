В ответ на угрозы США Бразилия расширяет экономическое партнерство с Россией

Бразилия и Россия заключили меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление финансово-экономического сотрудничества между двумя странами. Соглашение было подписано после того, как администрация США допустила возможность введения вторичных санкций или дополнительных пошлин против стран, продолжающих торговые отношения с Россией.