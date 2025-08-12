Ричмонд
Telegram начал блокировать каналы за шантаж и вымогательство

Это произошло после сообщений о шантаже от пользователей.

Источник: Аргументы и факты

Мессенджер Telegram начал блокировать каналы, распространявшие личные данные, после поступивших от пользователей жалоб на шантаж.

По информации компании, в течение последних недель было выявлено множество ресурсов, занимающихся доксингом и вымогательством.

Блокировка проводится при наличии подтверждений, что администраторы размещали компрометирующие сведения, а затем удаляли их за вознаграждение. Также установлены случаи продажи так называемых «защитных блоков».

Ранее пользователи Telegram заявили о сбоях со звонками и голосовыми сообщениями.