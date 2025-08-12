Telegram начал блокировать каналы за шантаж и вымогательство

Мессенджер Telegram начал блокировать каналы, распространявшие личные данные, после поступивших от пользователей жалоб на шантаж.
По информации компании, в течение последних недель было выявлено множество ресурсов, занимающихся доксингом и вымогательством.
Блокировка проводится при наличии подтверждений, что администраторы размещали компрометирующие сведения, а затем удаляли их за вознаграждение. Также установлены случаи продажи так называемых «защитных блоков».
Ранее пользователи Telegram заявили о сбоях со звонками и голосовыми сообщениями.