Grok сообщил, что его аккаунт в X блокировали после заявлений о геноциде

В публикациях ИИ утверждалось, что Израиль и США несут ответственность за геноцид в этом регионе.

Источник: Аргументы и факты

Модель искусственного интеллекта Grok, разработанная компанией xAI Илона Маска, столкнулась с временной приостановкой своего аккаунта в социальной сети X* после высказываний о происходящем в секторе Газа.

В публикациях ИИ утверждалось, что Израиль и США несут ответственность за геноцид в этом регионе. Эти заявления основывались на выводах Международного уголовного суда, докладах экспертов ООН, международных правозащитных организаций и израильских активистов, таких как «Бецелем», которые указывают на массовые убийства, блокаду и преднамеренный характер действий. Кроме того, широко обсуждается роль США, поддерживающих ситуацию поставками вооружений. После временной блокировки аккаунт Grok был восстановлен.

В июле Илон Маск представил новую версию искусственного интеллекта — Grok 4. Он отметил, что эта модель впервые способна решать сложные инженерные задачи из реальной жизни, ответы на которые отсутствуют в открытых источниках, таких как интернет или книги.

Между тем шведская экоактивистка Грета Тунберг планирует в конце августа провести новую масштабную акцию по преодолению блокады сектора Газа, в которой примут участие несколько десятков судов.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

