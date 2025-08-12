В публикациях ИИ утверждалось, что Израиль и США несут ответственность за геноцид в этом регионе. Эти заявления основывались на выводах Международного уголовного суда, докладах экспертов ООН, международных правозащитных организаций и израильских активистов, таких как «Бецелем», которые указывают на массовые убийства, блокаду и преднамеренный характер действий. Кроме того, широко обсуждается роль США, поддерживающих ситуацию поставками вооружений. После временной блокировки аккаунт Grok был восстановлен.