Рейды ГИБДД в августе 2025-го: Даты и регионы проверок

Регулярно проверяйте и оплачивайте штрафы через официальные ресурсы или мобильные приложения, чтобы избежать проблем. Не забывайте следить за изменениями в правилах дорожного движения и практиках работы инспекторов в вашем регионе, так как они могут быть введены без предварительного уведомления.