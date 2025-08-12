В России рекордно выросли просрочки по ипотеке и автокредитам

Эксперты связывают рост просрочки с выдачей в 2023—2024 годах слишком рискованных кредитов, высокой инфляцией и снижением доходов россиян. В ЦБ уточнили, что доля просроченных автокредитов с задержкой свыше 90 дней достигла 4%, а ипотечных — 1,1%. Высокие процентные ставки и подорожание товаров и услуг дополнительно осложняют ситуацию, создавая «порочный круг» неплатежей. Банки уже начали ухудшать условия по займам и вкладам, а также чаще отказывать в новых ссудах, пишет издание.