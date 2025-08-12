В России рекордно выросли просрочки по ипотеке и автокредитам

Просрочка по ипотеке и автокредитам в России за год почти удвоилась.
Во втором квартале 2025 года объем просроченной задолженности по ипотеке и автокредитам в России почти удвоился, достигнув 95 и 32 млрд рублей соответственно. Ухудшение качества обслуживания долгов подтвердили в Центробанке и крупнейших банках страны. Об этом рассказал генеральный директор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин.
«Сейчас на банковском рынке резко ухудшилось качество обслуживания долгов. Накопление кредитного риска происходило в течение всего 2024 года. Во втором квартале 2025 года объем просроченной задолженности по ипотеке и автокредитам в России почти удвоился, достигнув 95 и 32 млрд рублей», — заявил Алексин в интервью «Известиям».
Эксперты связывают рост просрочки с выдачей в 2023—2024 годах слишком рискованных кредитов, высокой инфляцией и снижением доходов россиян. В ЦБ уточнили, что доля просроченных автокредитов с задержкой свыше 90 дней достигла 4%, а ипотечных — 1,1%. Высокие процентные ставки и подорожание товаров и услуг дополнительно осложняют ситуацию, создавая «порочный круг» неплатежей. Банки уже начали ухудшать условия по займам и вкладам, а также чаще отказывать в новых ссудах, пишет издание.
Ранее сообщалось, что во втором квартале 2025 года российские банки массово отказывали гражданам в смягчении условий по кредитам и предоставлении кредитных каникул: 80% обращений получили отказ. На этом фоне количество заявок на реструктуризацию и кредитные каникулы значительно выросло, а число признанных банкротами россиян увеличилось на 36% по сравнению с прошлым годом.