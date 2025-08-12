Ричмонд
Росприроднадзор подал очередной иск на 13,8 млн руб. к комбинату в Новосибирске

Источник: Freepik

Появилось требование возместить ущерб на сумму свыше 13,8 миллиона рублей.

Сибирское управление Росприроднадзора подало иск к АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (НКБК) на сумму свыше 13,8 млн рублей за экологические нарушения.

Это не первый случай: ранее НКБК получил предостережение за загрязнение воздуха после жалоб жителей на едкий запах.

Также в январе 2025 года суд взыскал с комбината 243,6 млн рублей за вред почвам. НКБК находится под пристальным вниманием природоохранных органов.