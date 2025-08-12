В России не хватает миллиона грузчиков, водителей и кладовщиков

Проблема не нова — еще в начале года участники рынка били тревогу. Как сообщала ранее «Российская газета», даже высокие зарплаты не способны заманить людей в сферу. Профессия дальнобойщика на сложных маршрутах, например, требует высокой квалификации, а ее получение сопряжено с серьезными трудностями.