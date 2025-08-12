Ричмонд
В России не хватает миллиона грузчиков, водителей и кладовщиков

Логистика переживает не лучшие времена, сообщает ИА DEITA.RU. Работников сферы логистики и складской обработки не хватает стране. По данным «Известий», порядка миллиона работников необходимо для закрытия всех потребностей данного сегмента рынка.

Источник: ДЕЙТА

Острее всего дефицит кадров ощущается в Москве и Московской области, Петербурге, Свердловской, Новосибирской, Ростовской областях и Татарстане, отметили аналитики. Не хватает грузчиков, комплектовщиков, кладовщиков и различного менеджерского состава.

Проблема не нова — еще в начале года участники рынка били тревогу. Как сообщала ранее «Российская газета», даже высокие зарплаты не способны заманить людей в сферу. Профессия дальнобойщика на сложных маршрутах, например, требует высокой квалификации, а ее получение сопряжено с серьезными трудностями.

По данным исследования Института социально-политических исследований РАН, 68,4% компаний испытывают нехватку водителей различной интенсивности маршрутов.