В России не хватает миллиона грузчиков, водителей и кладовщиков

Острее всего дефицит кадров ощущается в Москве и Московской области, Петербурге, Свердловской, Новосибирской, Ростовской областях и Татарстане, отметили аналитики. Не хватает грузчиков, комплектовщиков, кладовщиков и различного менеджерского состава.
Проблема не нова — еще в начале года участники рынка били тревогу. Как сообщала ранее «Российская газета», даже высокие зарплаты не способны заманить людей в сферу. Профессия дальнобойщика на сложных маршрутах, например, требует высокой квалификации, а ее получение сопряжено с серьезными трудностями.
По данным исследования Института социально-политических исследований РАН, 68,4% компаний испытывают нехватку водителей различной интенсивности маршрутов.