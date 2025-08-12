«Известия»: в РФ хотят резко увеличить декретные

Эксперт призвала поднять планку пособия при рождении второго ребенка до 60% от среднего дохода родителя и выплачивать 2,5 года вместо полутора, пишет «Известия». При рождении третьего ребёнка Ларионова предлагает увеличить размер пособия до 80% дохода родителя и выплачивать его до трёх лет, а верхнюю планку вообще убрать. Это поможет преодолеть демографический спад, считает Ларионова.