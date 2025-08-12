«Известия»: в РФ хотят резко увеличить декретные

Декретные выплаты должны компенсировать женщине потери в доходе, который она бы получила в случае продолжения работы. Такое мнение высказала старший научный сотрудник ИНП РАН Александра Ларионова, призвав резко увеличить размер пособия по уходу за ребёнком.
Эксперт призвала поднять планку пособия при рождении второго ребенка до 60% от среднего дохода родителя и выплачивать 2,5 года вместо полутора, пишет «Известия». При рождении третьего ребёнка Ларионова предлагает увеличить размер пособия до 80% дохода родителя и выплачивать его до трёх лет, а верхнюю планку вообще убрать. Это поможет преодолеть демографический спад, считает Ларионова.
