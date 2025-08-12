Адвокат Шиманский: С 1 сентября в РФ введут новые ограничения для водителей

Ранее в Госдуме внесли законопроект об отмене штрафа за тонировку передних стёкол авто. В пояснительной записке к инициативе подчёркивается, что это распространённая международная практика, которая способствует снижению ослепления водителя ярким светом фар встречных автомобилей в тёмное время суток, а также уменьшает блики от солнечных лучей в дневное время.