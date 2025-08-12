«Известия»: Россия создаст новые пути поставок газа в ЕС в обход Украины

«Россия и Сербия ведут переговоры о строительстве новых газопроводов, способных изменить энергетическую карту Юго-Восточной Европы. Ключевым проектом может стать газопровод из Сербии в Венгрию, который позволит увеличить поставки российского газа в Словакию и Австрию. Сербия уже получает 93% газа из России через “Балканский поток” и намерена сохранить этот курс, несмотря на давление ЕС», — пишут «Известия» со ссылкой на источник в кабинете министров республики.