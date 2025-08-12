В Челябинске выросли продажи нового жилья, что будет дальше

Исследование было проведено аналитиками сервиса «Объектив.РФ», а опубликовало его результаты издание «Коммерсант». Оно показало, что в целом по российским городам в июле наблюдалась разнонаправленная динамика в вопросе продаж нового жилья. Челябинск разместился в группе городов, в которых был зафиксирован значительный рост. За месяц новостройки продвинулись на рынке на 6,1%, благодаря чему южноуральский мегаполис занял 4 место рейтинга. Вместе с Челябинском в лидерах оказались такие города как Тюмень, Пермь и Екатеринбург.