В Челябинске выросли продажи нового жилья, что будет дальше

Южноуральский мегаполис попал в число российских лидеров по динамике роста продаж квартир в новостройках.

Источник: Вечерний Челябинск

Исследование было проведено аналитиками сервиса «Объектив.РФ», а опубликовало его результаты издание «Коммерсант». Оно показало, что в целом по российским городам в июле наблюдалась разнонаправленная динамика в вопросе продаж нового жилья. Челябинск разместился в группе городов, в которых был зафиксирован значительный рост. За месяц новостройки продвинулись на рынке на 6,1%, благодаря чему южноуральский мегаполис занял 4 место рейтинга. Вместе с Челябинском в лидерах оказались такие города как Тюмень, Пермь и Екатеринбург.

Аналитики считают, что спрос в крупнейших российских городах во втором полугодии 2025 года будет медленно, но все же расти, но ему вряд ли удастся приблизиться к показателям прошлого года, которые эксперты считают аномальными.