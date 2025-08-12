«Омскоблавтотранс» отказывается от маршрута через Южное кладбище

Напомним, разрешение на перевозки по нерегулируемому тарифу принято в конце января 2024 года, первые рейсы анонсированы с 12 февраля. Изначально речь шла об осуществлении 7 рейсов ежедневно со стартом от остановки «Улица Лобкова» преимущественно по территории Порт-Артура. Среди остановочных пунктов в пути присутствует также Южное кладбище.