«Омскоблавтотранс» отказывается от маршрута через Южное кладбище

Как обратил внимание «СуперОмск», в минувший понедельник, 11 августа 2025 года, региональный Минтранс выпустил распоряжение о прекращении действия свидетельства по маршруту № 133 «Микрорайон Черемуховское — Омск». Перевозчиком по данному маршруту является АО «Омскоблавтотранс», этот статус оно утратит с 28 октября 2025 года.
Напомним, разрешение на перевозки по нерегулируемому тарифу принято в конце января 2024 года, первые рейсы анонсированы с 12 февраля. Изначально речь шла об осуществлении 7 рейсов ежедневно со стартом от остановки «Улица Лобкова» преимущественно по территории Порт-Артура. Среди остановочных пунктов в пути присутствует также Южное кладбище.
Отметим, названный маршрут не первый «отказной» для «Омскоблавтотранса» с начала 2025 года. Так, в апреле стало известно, что перевозчик прекращает работу сразу по трем направлениям: «Омск — Добрянка», «Омск — Исаковка» и «Омск — Харино».