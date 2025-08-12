Продажи жилья резко выросли в Казахстане

Ранее мы уже сообщали, что в июле на рынке жилой недвижимости был зафиксирован рост цен. Первичное жилье за месяц подорожало на 0,2%, а вторичное — на 0,9%. Все это происходило на фоне повышенного спроса на недвижимость среди населения.
Так, согласно данным Бюро национальной статистики, в июле 2025 года было совершено 39 742 сделки купли-продажи:
- по квартирам — 31 277 сделок;
- по индивидуальным домам — 8 465 сделок.
За месяц спрос вырос сразу на 19,4% — в июне в стране зарегистрировали лишь 33 273 сделки. Спрос на квартиры за месяц вырос на 23%, а на частные дома — на 7,9%.
Наибольшее количество сделок провели в Астане (8 636) и Алматы (8 432). Также активно продавалось жилье в Карагандинской (2 756) и Алматинской (2 005) областях.
Примечательно, что, если в Астане и Алматы текущие показатели на 26,2% и 18,9% выше прошлогодних, то в Карагандинской и Алматинской областях, наоборот, наблюдается снижение — на 14,1% и 12,9% соответственно.
В Шымкенте было зарегистрировано 1 872 сделки купли-продажи жилья. Это на 8,5% больше прошлогоднего показателя.
Отметим, что рост спроса в Казахстане совпал с активностью на «пенсионном рынке». В июле Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) исполнил сразу 178 тыс. заявлений от казахстанцев на изъятие пенсионных накоплений — это почти в три раза больше, чем было год назад.
Всего на жилищные цели было исполнено 110,9 тыс. заявлений на общую сумму в 56,2 млрд тенге. Таким образом, возможно, что текущий спрос на жилую недвижимость отчасти связан именно с активным изъятием пенсионных накоплений.