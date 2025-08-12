Продажи жилья резко выросли в Казахстане

Отметим, что рост спроса в Казахстане совпал с активностью на «пенсионном рынке». В июле Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) исполнил сразу 178 тыс. заявлений от казахстанцев на изъятие пенсионных накоплений — это почти в три раза больше, чем было год назад.