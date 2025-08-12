В Красноярском крае стартовала программа поддержки учителей с выплатами до 50 тысяч рублей

В регионе запущен масштабный кадровый проект «Учитель+», направленный на привлечение новых педагогов и поддержку работающих специалистов.
Программа предусматривает существенные финансовые льготы и меры социальной поддержки.
Ключевые преимущества программы:
Ежемесячные доплаты до 50 тысяч рублей к основной зарплате;
«Подъёмные» выплаты для педагогов, готовых переехать в города края;
Методическая поддержка и программы профессионального развития;
Помощь в адаптации на новом рабочем месте.
Особенно востребованы преподаватели точных и естественных наук: математики, физики, информатики, химии и биологии. В настоящее время более 50 школ региона объявили о вакансиях по этим направлениям, хотя рассматриваются кандидаты и по другим предметам.
Проект реализуется при участии Кадровых центров «Работа России» и охватывает семь регионов страны, включая Красноярский край, Иркутскую и Кемеровскую области, Республики Хакасия и Коми, а также Свердловскую и Нижегородскую области.
Главная цель программы — повышение качества школьного образования через привлечение квалифицированных кадров и создание условий для их профессионального роста. Ожидается, что проект поможет решить проблему нехватки педагогов в регионе и повысит престиж учительской профессии.