В чем сейчас хранят деньги россияне: доверие к доллару заметно снизилось

Кроме того, выяснилось, что накопленных денег у граждан стало меньше. Так, доля тех, у кого сбережений хватит на три-шесть месяцев, сократилась. А вот тех россиян, кому накопленного хватит не больше, чем на три месяца, напротив увеличилась. То есть, объясняют эксперты, граждане начали более динамично подходить к управлению своими финансами.