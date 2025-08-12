В чем сейчас хранят деньги россияне: доверие к доллару заметно снизилось

Летом этого года 48 процентов россиян предпочитают хранить сбережения в рублях. У 45 процентов граждан не имеют сбережений вовсе. Об этом со ссылкой на исследование Холдинга «Ромир» сообщает ТАСС.
Социологи отметили, что доля тех, кто до сих пор держит деньги только в долларах или долларах и рублях снизилась. При этом число россиян, кто хранит средства только в евро или долларах, составляет всего 0,1 процента.
Кроме того, выяснилось, что накопленных денег у граждан стало меньше. Так, доля тех, у кого сбережений хватит на три-шесть месяцев, сократилась. А вот тех россиян, кому накопленного хватит не больше, чем на три месяца, напротив увеличилась. То есть, объясняют эксперты, граждане начали более динамично подходить к управлению своими финансами.
В марте этого года сообщалось, что на вкладах россиян скопилось 53 трлн рублей Эксперты объяснили, что произойдет с ценами, если люди заберут деньги из банков.
В декабре прошлого года доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума за шесть лет. Эксперты отмечают, что граждане все чаще несут сбережения в банки. Как показали итоги опроса сайта KP.RU, так оно и есть, хранят свои сбережения в банках целых 55% участников исследования.