Нелегальную точку общепита на острове Русском проверяют по поручению Бастрыкина

Местные жители писали, что иностранцы, установившие фудтрак около входа на территорию Приморского океанариума, принимают оплату только наличными или переводом по номеру мобильного телефона, никаких чеков не выдают и контрольно-кассовую технику не используют. Нежелание принимать оплату банковской картой мигранты объясняли якобы не работающим терминалом. Электричеством торговая точка обеспечивается за счёт генераторов — легального присоединения к электрическим сетям у точки общепита, очевидно, нет. Санитарные книжки работники также предоставить бдительным покупателям не смогли.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе Следственного управления по Приморскому краю Эдуарду Трубчику начать доследственную проверку по факту грубых нарушений санитарно-эпидемиологических правил при торговле продуктами питания.
Горожане утверждают, что сомнительная «шаурмишная» работает в том месте уже больше года и до сведения администрации Владивостока это доводилось, но проблема незаконной торговли готовой едой так и не была решена.
Тем временем продолжается зачистка силовиками Спортивного рынка. В ходе очередной серии проверок на территории рынка задержаны пять нелегальных мигрантов, которые будут депортированы, предупреждают полиция и Антитеррористическая комиссия Приморского края. Снесено пять самовольно установленных торговых точек на рынке, изъяты десятки килограммов контрафактной продукции. В проверочном мероприятии участвовали сотрудники полиции, дружинники Приморского отряда «Тигр-Правопорядок», представители прокуратуры Ленинского района Владивостока и городской администрации, инспекторы пожарного надзора. Прокуратура также сообщает, что после последнего рейда начата доследственная проверка, но не уточняется, по признакам какого преступления.
Территорию Спортивного рынка освобождают от самовольных построек, так как на этих земельных участках планируется строительство жилого комплекса. Легальные торговые ряды ещё функционируют со стороны остановки «Стадион».