Нелегальную точку общепита на острове Русском проверяют по поручению Бастрыкина

Тем временем продолжается зачистка силовиками Спортивного рынка. В ходе очередной серии проверок на территории рынка задержаны пять нелегальных мигрантов, которые будут депортированы, предупреждают полиция и Антитеррористическая комиссия Приморского края. Снесено пять самовольно установленных торговых точек на рынке, изъяты десятки килограммов контрафактной продукции. В проверочном мероприятии участвовали сотрудники полиции, дружинники Приморского отряда «Тигр-Правопорядок», представители прокуратуры Ленинского района Владивостока и городской администрации, инспекторы пожарного надзора. Прокуратура также сообщает, что после последнего рейда начата доследственная проверка, но не уточняется, по признакам какого преступления.