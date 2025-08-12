Мэрия отказалась от иска к пермскому застройщику об очистке участка в Левшино

Земля по ул. Социалистической, 22, должна была быть очищена от конструкций ограждения из бетонных плит и профлиста. С ограждения участка требовалось также удалить надписи и другие изображения. С самой площадки надо было вывезти бытовой и строительный мусор, убрать бетонные плиты. На заседание 21 июля представители истца и ответчика не явились, и суд провел его в отсутствие сторон. Суд принял отказ районной администрации от иска и прекратил производство по делу.