ВВП Казахстана вырос на 6,3% за 7 месяцев 2025 года

Производство товаров увеличилось на 8,3%, услуг — на 5,2%. При этом самыми динамичными сегментами являются транспорт и торговля, промышленность — на 6,9%
По данным бюро национальной статистики, наибольший вклад в рост ВВП внесли.
- транспорт и складирование — рост на 22,5%,
- строительство — на 18,5%,
- оптовая и розничная торговля — на 8,6%,
- горнодобывающая промышленность — на 8,5%
- обрабатывающая промышленность — на 6,1%.
Объем услуг в сфере транспорта и складирования вырос на 22,5%, отметили статистики.
Это связано с высоким уровнем грузоперевозок железнодорожным, трубопроводным и автомобильным транспортом.
В строительной отрасли объем работ увеличился на 18,5% (против 18,4% в январе-июне 2025 года).
Высокие темпы зафиксированы
- в Туркестанской области (+34,6%) — за счет возведения школ, железнодорожных линий и автодорог,
- в Актюбинской области (+25,6%) — благодаря строительству комфортных школ и реконструкции дорог,
- в Жамбылской области (+13,1%),
- в Восточно-Казахстанской области (+5,9%).
В торговле зафиксировано увеличение на 8,6% (в январе-июне 2025 года — 8,4%).
Оптовая торговля выросла на 9,5% и обеспечила более 66% общего роста, розничная — на 6,6%
Наиболее заметная динамика отмечена.
- в Костанайской области (+17,6%),
- в Северо-Казахстанской (+12%),
- в Астане (+9,2%).
Здесь активно растут показатели по продажам зерна, агрохимии, продуктов питания, топлива, фармацевтической продукции и техники.
В промышленном производстве показатель составил 6,9%.
Рост отмечен во всех регионах страны, но лидирующие позиции в динамике заняли
- Жамбылская область (+18,2%),
- Северо-Казахстанская область (+14,9%),
- Шымкент (+15,8%),
- Алматы (+13,5%),
- Туркестанская область (+12,3%).
В обрабатывающей промышленности рост (6,1%) обеспечили
- машиностроение (+14%),
- производство продуктов питания (+9,2%),
- нефтепродуктов (+8,6%),
- продукции химической промышленности (+6%),
- металлургии (+1,3%).
Объем производства в сельском, лесном и рыбном хозяйстве сохранился на уровне 3,7%.
В животноводстве рост составил 3,4% за счет увеличения надоя молока (+6,1%), забоя скота и птицы (+2,1%), производства яиц (+0,9%).