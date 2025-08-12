Ричмонд
ВВП Казахстана вырос на 6,3% за 7 месяцев 2025 года

АСТАНА, 12 авг — Sputnik. Валовой внутренний продукт Казахстана за январь-июль 2025 года вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в бюро национальной статистики.

Источник: Акимат Астаны

Производство товаров увеличилось на 8,3%, услуг — на 5,2%. При этом самыми динамичными сегментами являются транспорт и торговля, промышленность — на 6,9%

отметили в ведомстве

По данным бюро национальной статистики, наибольший вклад в рост ВВП внесли.

  • транспорт и складирование — рост на 22,5%,
  • строительство — на 18,5%,
  • оптовая и розничная торговля — на 8,6%,
  • горнодобывающая промышленность — на 8,5%
  • обрабатывающая промышленность — на 6,1%.

Объем услуг в сфере транспорта и складирования вырос на 22,5%, отметили статистики.

Это связано с высоким уровнем грузоперевозок железнодорожным, трубопроводным и автомобильным транспортом.

говорится в сообщении

В строительной отрасли объем работ увеличился на 18,5% (против 18,4% в январе-июне 2025 года).

Высокие темпы зафиксированы

  • в Туркестанской области (+34,6%) — за счет возведения школ, железнодорожных линий и автодорог,
  • в Актюбинской области (+25,6%) — благодаря строительству комфортных школ и реконструкции дорог,
  • в Жамбылской области (+13,1%),
  • в Восточно-Казахстанской области (+5,9%).

В торговле зафиксировано увеличение на 8,6% (в январе-июне 2025 года — 8,4%).

Оптовая торговля выросла на 9,5% и обеспечила более 66% общего роста, розничная — на 6,6%

констатировали в ведомстве

Наиболее заметная динамика отмечена.

  • в Костанайской области (+17,6%),
  • в Северо-Казахстанской (+12%),
  • в Астане (+9,2%).

Здесь активно растут показатели по продажам зерна, агрохимии, продуктов питания, топлива, фармацевтической продукции и техники.

говорится в сообщении

В промышленном производстве показатель составил 6,9%.

Рост отмечен во всех регионах страны, но лидирующие позиции в динамике заняли

  • Жамбылская область (+18,2%),
  • Северо-Казахстанская область (+14,9%),
  • Шымкент (+15,8%),
  • Алматы (+13,5%),
  • Туркестанская область (+12,3%).

В обрабатывающей промышленности рост (6,1%) обеспечили

  • машиностроение (+14%),
  • производство продуктов питания (+9,2%),
  • нефтепродуктов (+8,6%),
  • продукции химической промышленности (+6%),
  • металлургии (+1,3%).

Объем производства в сельском, лесном и рыбном хозяйстве сохранился на уровне 3,7%.

В животноводстве рост составил 3,4% за счет увеличения надоя молока (+6,1%), забоя скота и птицы (+2,1%), производства яиц (+0,9%).