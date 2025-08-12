Россияне стали чаще пользоваться наличными: в ЦБ объяснили причину

Банк России зафиксировал необычный рост спроса на наличные деньги в июле, что привело к оттоку ликвидности на 0,2 трлн рублей. По данным регулятора, это отклонение от обычных показателей может быть связано с реакцией населения и бизнеса на законодательные нововведения.
В информационно-аналитическом комментарии ЦБ указал, что средний профицит ликвидности в июле составил 1,2 трлн рублей, сохранившись на уровне июня. Однако отток 0,2 трлн рублей из-за роста наличных в обращении оказался выше обычных значений.
Регулятор связал эту тенденцию с двумя факторами: новостями о мониторинге платежей и информацией о возможных временных отключениях интернета в отдельных регионах. По мнению экспертов ЦБ, население и бизнес стали активнее формировать запасы наличных средств для расчётов.
«Отклонение может быть связано со стремлением сформировать запас наличных денег», — пояснили в Центробанке.
Прежде Банк России опроверг слухи о возможном запрете на снятие наличных с депозитов. Заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин заявил, что такой шаг недопустим.