Россияне стали чаще пользоваться наличными: в ЦБ объяснили причину

Банк России зафиксировал необычный рост спроса на наличные деньги в июле, что привело к оттоку ликвидности на 0,2 трлн рублей. По данным регулятора, это отклонение от обычных показателей может быть связано с реакцией населения и бизнеса на законодательные нововведения.