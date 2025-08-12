Контрабанда под градусом: новосибирская таможня изъяла 20 тысяч бутылок «серого» алкоголя

Помимо этого, из незаконного оборота изъято 42,9 тысячи пачек табачных изделий и 1,65 тысячи единиц никотиносодержащей продукции без обязательной маркировки DataMatrix. По сравнению с первым полугодием 2024 года объем изъятий вырос на треть.