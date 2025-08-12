Контрабанда под градусом: новосибирская таможня изъяла 20 тысяч бутылок «серого» алкоголя

По данным Новосибирской таможни, за первые шесть месяцев 2025 года на внутреннем рынке региона выявлено рекордное количество немаркированной продукции.
Специалисты изъяли 20,2 тысячи бутылок алкоголя, что в 20 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Помимо этого, из незаконного оборота изъято 42,9 тысячи пачек табачных изделий и 1,65 тысячи единиц никотиносодержащей продукции без обязательной маркировки DataMatrix. По сравнению с первым полугодием 2024 года объем изъятий вырос на треть.
