Контрабанда под градусом: новосибирская таможня изъяла 20 тысяч бутылок «серого» алкоголя

По данным Новосибирской таможни, за первые шесть месяцев 2025 года на внутреннем рынке региона выявлено рекордное количество немаркированной продукции.

Источник: Freepik

Специалисты изъяли 20,2 тысячи бутылок алкоголя, что в 20 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Помимо этого, из незаконного оборота изъято 42,9 тысячи пачек табачных изделий и 1,65 тысячи единиц никотиносодержащей продукции без обязательной маркировки DataMatrix. По сравнению с первым полугодием 2024 года объем изъятий вырос на треть.

Ранее сообщалось, что спрос на безалкогольные вина в Новосибирской области вырос в четыре раза.