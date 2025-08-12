Минтруда раскрыло зарплатные ожидания казахстанцев за июль

Также наибольшие ожидания от соискателей пришлись на позицию руководителя по испытаниям и режимной наладке оборудования (1,5 млн тенге). По позиции технического директора в IT казахстанцы запрашивали 1,4 млн тенге. Самые высокооплачиваемые открытые позиции, который предлагает реальный сектор: заместитель начальника участка в добывающей отрасли (от 756 тыс. тенге), начальник участка (747 тыс. тенге) и главный строитель (668 тыс. тенге).
Работодатели в июле разместили на бирже труда 104,8 тыс. вакансий, что на 4,6 тыс. (4%) меньше по сравнению с июнем.
К середине лета активность работодателей частично скорректировалась после июньского всплеска сезонного спроса, но интерес соискателей продолжил расти, особенно это заметно в сегменте высококвалифицированного труда среди работников образовательных учреждений.
Основная доля вакансий в июле приходилась на сферы образования (более 20 тыс.), прочих услуг (16,5 тыс.), здравоохранения (10,6 тыс.) и обрабатывающей промышленности (7,7 тыс.), что составило 57% от общего числа. При этом четверть вакансий в образовании была размещена в Астане и Алматы.
Среди профессий наибольший спрос был на медсестер/братьев (2,2 тыс.), воспитателей (1,9 тыс.) и водителей автомобилей (1,8 тыс.).
В первом квартале 2025 года среднемесячная зарплата в Казахстане достигла 423,1 тыс. тенге. Это на 2,7% ниже по сравнению с предыдущим кварталом, но на 10,7% выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом в ряде сфер, особенно в промышленности, темпы роста заработков были значительно выше.