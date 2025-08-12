Минтруда раскрыло зарплатные ожидания казахстанцев за июль

В первом квартале 2025 года среднемесячная зарплата в Казахстане достигла 423,1 тыс. тенге. Это на 2,7% ниже по сравнению с предыдущим кварталом, но на 10,7% выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом в ряде сфер, особенно в промышленности, темпы роста заработков были значительно выше.