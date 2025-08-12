Ричмонд
Минтруда раскрыло зарплатные ожидания казахстанцев за июль

Казахстанцы опубликовали за июль 2025 года на электронной бирже труда Enbek.kz 147,8 тыс. резюме. Наибольшие зарплатные ожидания исходили от соискателей на позицию пилота — от 1,8 млн тенге. Об этом сообщает Минтруда Казахстана.

Источник: shutterstock

Также наибольшие ожидания от соискателей пришлись на позицию руководителя по испытаниям и режимной наладке оборудования (1,5 млн тенге). По позиции технического директора в IT казахстанцы запрашивали 1,4 млн тенге. Самые высокооплачиваемые открытые позиции, который предлагает реальный сектор: заместитель начальника участка в добывающей отрасли (от 756 тыс. тенге), начальник участка (747 тыс. тенге) и главный строитель (668 тыс. тенге).

Работодатели в июле разместили на бирже труда 104,8 тыс. вакансий, что на 4,6 тыс. (4%) меньше по сравнению с июнем.

К середине лета активность работодателей частично скорректировалась после июньского всплеска сезонного спроса, но интерес соискателей продолжил расти, особенно это заметно в сегменте высококвалифицированного труда среди работников образовательных учреждений.

говорится в сообщении

Основная доля вакансий в июле приходилась на сферы образования (более 20 тыс.), прочих услуг (16,5 тыс.), здравоохранения (10,6 тыс.) и обрабатывающей промышленности (7,7 тыс.), что составило 57% от общего числа. При этом четверть вакансий в образовании была размещена в Астане и Алматы.

Среди профессий наибольший спрос был на медсестер/братьев (2,2 тыс.), воспитателей (1,9 тыс.) и водителей автомобилей (1,8 тыс.).

В первом квартале 2025 года среднемесячная зарплата в Казахстане достигла 423,1 тыс. тенге. Это на 2,7% ниже по сравнению с предыдущим кварталом, но на 10,7% выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом в ряде сфер, особенно в промышленности, темпы роста заработков были значительно выше.