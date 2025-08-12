Налог для ИП и самозанятых снизят до 1% с 2026 года

Также для них в республике введут специальный правовой режим, который будет действовать на протяжении пяти лет. В планах создание онлайн-платформы, в которую войдут основные виды услуг, предоставляемые предпринимателям.
При помощи этой системы предприниматели могут открывать онлайн-кошельки. В случае его открытия им не потребуется создание банковского счета. Также с начала ноября нынешнего года будут применяться QR-коды и технология tap-to-pay.
Кроме того, документы разрешат подписывать с помощью биометрических данных и уведомлений по sms.