Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Налог для ИП и самозанятых снизят до 1% с 2026 года

Для индивидуальных предпринимателей с оборотом в млрд сумов и самозанятых с начала будущего года ставка налога с оборота составит 1% (сейчас 4%). Инициативу озвучили президенту Шавкату Мирзиёеву на презентации по их поддержке.

Источник: Курсив

Также для них в республике введут специальный правовой режим, который будет действовать на протяжении пяти лет. В планах создание онлайн-платформы, в которую войдут основные виды услуг, предоставляемые предпринимателям.

При помощи этой системы предприниматели могут открывать онлайн-кошельки. В случае его открытия им не потребуется создание банковского счета. Также с начала ноября нынешнего года будут применяться QR-коды и технология tap-to-pay.

Кроме того, документы разрешат подписывать с помощью биометрических данных и уведомлений по sms.