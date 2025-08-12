Сербия и Россия обсуждают новые энергокоридоры для поставок в ЕС: подробности

Россия и Сербия ведут переговоры о создании новых маршрутов для поставок энергоресурсов в Европу. По данным газеты «Известия», ссылающейся на источника в сербском правительстве, основной проект предусматривает строительство газопровода в Венгрию для дальнейших поставок в Словакию и Австрию.
Одновременно рассматривается проект нефтепровода мощностью 3 миллиона тонн в год, который соединит Сербию с российской магистралью «Дружба». Финансовую оценку проекта проводят специалисты трех стран.
Сербия продолжает наращивать импорт российского газа, доля которого в 2024 году достигла 93%. Представитель правительства республики заявил, что сотрудничество с «Газпромом» по новым направлениям усилит транзитную роль страны.
Объем поставок по «Балканскому потоку» (продолжению «Турецкого потока») в первом полугодии 2025 года вырос на 7% и составил 8,3 миллиарда кубометров. В настоящее время это единственный действующий маршрут трубопроводного газа из России в ЕС.
Несмотря на санкции ЕС против сербской компании NIS, почти половину акций которой контролирует «Газпром нефть», Белград продолжает энергетическое сотрудничество с Москвой. В сербском Минэнерго подчеркивают приверженность суверенной политике, называя Россию надежным партнером.
Тем временем стало известно, что с начала 2025 года Евросоюз увеличил закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) на 1,7% по сравнению с прошлым годом. Общий объем поставок превысил 11 миллиардов кубометров.