Сербия и Россия обсуждают новые энергокоридоры для поставок в ЕС: подробности

Россия и Сербия ведут переговоры о создании новых маршрутов для поставок энергоресурсов в Европу. По данным газеты «Известия», ссылающейся на источника в сербском правительстве, основной проект предусматривает строительство газопровода в Венгрию для дальнейших поставок в Словакию и Австрию.