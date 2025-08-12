Ричмонд
ЦБ объяснил рост спроса на наличные отключениями интернета и новыми законами

В июле 2025 года спрос на наличные деньги в России превысил обычные сезонные показатели прошлых лет.

В июле 2025 года спрос на наличные деньги в России превысил обычные сезонные показатели прошлых лет. Как отмечает Центробанк в своём обзоре денежно-кредитных условий, это может быть связано с двумя ключевыми факторами:

Технологические сбои — временные отключения интернета в ряде регионов страныЗаконодательные изменения — нововведения в сфере мониторинга платежных операций.

Средний профицит ликвидности в банковском секторе сохранился на уровне 1,2 трлн рублей, однако рост наличных денег в обращении привел к оттоку 0,2 трлн рублей из банковской системы.

ЦБ скорректировал прогноз структурного дефицита ликвидности на конец года, снизив оценку на 0,1 трлн рублей — до диапазона 1,1−1,9 трлн рублей. В регуляторе ожидают, что:

Потребность банков в ликвидности будет растиСтавки денежного рынка могут превысить ключевую ставку.

Эксперты отмечают, что подобное поведение населения и бизнеса отражает стремление создать «финансовую подушку безопасности» в условиях неопределённости. Центробанк продолжает мониторить ситуацию, подчёркивая достаточность наличных денег в экономике.