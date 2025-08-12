Минтруда сказало, кому запрещено снижать зарплату в Беларуси

Также с работающей беременной женщиной наниматель по своей инициативе не может расторгнуть договор в связи со снижением численности или штата сотрудников, несоответствием занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению работы, неявкой на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности (без учета отпуска по беременности и родам).