Минтруда сказало, кому запрещено снижать зарплату в Беларуси

Минтруда пояснило, кому из белорусов нельзя снижать заработную плату.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, кому запрещено снижать зарплату в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В пресс-службе привели подробную информацию про гарантии, которые предоставляются работающим беременным женщинам в Беларуси (подробнее мы писали здесь). Вместе с тем в ведомстве привели и запреты. Так, работающих беременных женщин запрещено привлекать к сверхурочным работам, работе в ночное время, выходные дни, государственные праздники и праздничные дни.

В Минтруда подчеркнули: указанной категории белорусок запрещено снижать зарплату по мотивам, которые связаны с беременностью. Кроме того, их нельзя направлять в служебную командировку.

Также с работающей беременной женщиной наниматель по своей инициативе не может расторгнуть договор в связи со снижением численности или штата сотрудников, несоответствием занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению работы, неявкой на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности (без учета отпуска по беременности и родам).