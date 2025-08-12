Работающим пенсионерам могут начислить все пропущенные индексации пенсий

С 1 января 2025 года порядок индексации изменился: страховые пенсии работающих граждан теперь рассчитываются от полного размера с учетом всех пропущенных повышений. Например, пенсия в 19 527 рублей (2024 год) после индексации 2025 года вырастет до 22 981 рубля.