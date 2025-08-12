Работающим пенсионерам могут начислить все пропущенные индексации пенсий

Работающим пенсионерам могут компенсировать все пропущенные индексации пенсионных выплат. Об этом «ТАСС» сообщил председатель думского комитета по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.
Эта мера направлена на сокращение увеличивающегося разрыва между выплатами работающим и неработающим пенсионерам — ситуация, вызывавшая в последние годы значительные вопросы.
С 1 января 2025 года порядок индексации изменился: страховые пенсии работающих граждан теперь рассчитываются от полного размера с учетом всех пропущенных повышений. Например, пенсия в 19 527 рублей (2024 год) после индексации 2025 года вырастет до 22 981 рубля.
Однако даже после этого нововведения размер выплат работающим пенсионерам останется ниже, чем у граждан, завершивших трудовую деятельность.
Разница становится особенно ощутимой при увольнении — в этом случае производится перерасчет всех пропущенных индексаций, что может обеспечить ежемесячную прибавку от 7 до 14 тысяч рублей.
Сохранится и традиционная августовская корректировка пенсий для работающих пенсионеров, однако ее размер останется незначительным — максимальная прибавка в 2025 году составит 437 рублей (эквивалент трех пенсионных баллов).
