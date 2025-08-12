Кто востребован на рынке труда Казахстана

В июле наиболее заметный прирост вакансий демонстрировали Алматинская (+28%, до 4,2 тыс.) и Кызылординская (+20%, до 2,8 тыс.) области, а также г. Алматы (+20%, до 7,9 тыс.) и Северо-Казахстанская область (+17%, до 4,7 тыс. вакансий). При этом Жамбылская (-57%, до 3,3 тыс.) и Туркестанская (-45%, до 5,6 тыс.) области отметились наибольшим снижением числа вакансий.