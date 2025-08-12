Ричмонд
Объяснено, почему Илон Маск решил судиться с Apple

Американский предприниматель Илон Маск обвинил корпорацию Apple в антиконкурентной практике, утверждая, что она искусственно обеспечивает компании OpenAI лидирующую позицию в рейтинге AppStore среди приложений искусственного интеллекта.

Американский предприниматель Илон Маск обвинил корпорацию Apple в антиконкурентной практике, утверждая, что она искусственно обеспечивает компании OpenAI лидирующую позицию в рейтинге AppStore среди приложений искусственного интеллекта. Он назвал это «безоговорочным нарушением антимонопольного законодательства» и заявил о намерении своей компании xAI подать судебный иск.

Apple создала условия, при которых ни одна ИИ-компания, кроме OpenAI, не может достичь первого места в AppStore. Это прямое нарушение антимонопольных норм. xAI незамедлительно инициирует судебное разбирательство, написал Маск на своей странице в социальной платформе X (бывший Твиттер).

Предприниматель не привел дополнительных аргументов в поддержку своего заявления.

Компания Маска xAI занимается развитием искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла доступ к исходному коду этой разработки.

Чат-бот ChatGPT от OpenAI приобрел широкую популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Маск выступал одним из соучредителей OpenAI в 2015 году, но позднее прекратил сотрудничество со стартапом.

Читайте также: Вэнс надеется, что Маск вновь присоединится к движению «Сделаем Америку снова великой».

