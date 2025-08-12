Объяснено, почему Илон Маск решил судиться с Apple

Чат-бот ChatGPT от OpenAI приобрел широкую популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Маск выступал одним из соучредителей OpenAI в 2015 году, но позднее прекратил сотрудничество со стартапом.