Объяснено, почему Илон Маск решил судиться с Apple

Американский предприниматель Илон Маск обвинил корпорацию Apple в антиконкурентной практике, утверждая, что она искусственно обеспечивает компании OpenAI лидирующую позицию в рейтинге AppStore среди приложений искусственного интеллекта. Он назвал это «безоговорочным нарушением антимонопольного законодательства» и заявил о намерении своей компании xAI подать судебный иск.
Apple создала условия, при которых ни одна ИИ-компания, кроме OpenAI, не может достичь первого места в AppStore. Это прямое нарушение антимонопольных норм. xAI незамедлительно инициирует судебное разбирательство, написал Маск на своей странице в социальной платформе X (бывший Твиттер).
Предприниматель не привел дополнительных аргументов в поддержку своего заявления.
Компания Маска xAI занимается развитием искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла доступ к исходному коду этой разработки.
Чат-бот ChatGPT от OpenAI приобрел широкую популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Маск выступал одним из соучредителей OpenAI в 2015 году, но позднее прекратил сотрудничество со стартапом.
Читайте также: Вэнс надеется, что Маск вновь присоединится к движению «Сделаем Америку снова великой».
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.