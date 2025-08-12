Стало известно, чем грозит несвоевременная подача данных счетчика

При несвоевременном предоставлении показаний приборов учета расчет коммунальных платежей первоначально осуществляется по среднемесячному объему потребления, а впоследствии — по нормативу. Об этом агентству «Прайм» сообщил эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Нередко из-за поездок или высокой занятости россияне забывают вовремя передать данные счетчиков.
Как пояснил специалист, в течение первых трех месяцев после прекращения передачи показаний начисления, вероятнее всего, будут производиться исходя из среднемесячного потребления. Управляющая компания или ресурсоснабжающая организация использует данные за последние шесть месяцев, рассчитает средний показатель и сформирует платеж на его основе. Данный порядок регламентирован пунктом 59 «б» Правил предоставления коммунальных услуг № 354.
Кроме того, возможно применение повышающего коэффициента 1,5 к нормативу. Важно отметить, что его применение не является автоматическим. Как правило, это происходит, если потребитель дважды не допустил в квартиру представителей УК или поставщика для проверки приборов учета при наличии предварительного уведомления (пункт 60 (3) Правил № 354).
При возобновлении передачи показаний организация обязана сделать перерасчет. Заявление на перерасчет можно подать, например, через приложение «Госуслуги Дом». Также следует учитывать, что штрафные санкции за несвоевременную передачу показаний законодательством не предусмотрены.
