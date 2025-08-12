Стало известно, чем грозит несвоевременная подача данных счетчика

Кроме того, возможно применение повышающего коэффициента 1,5 к нормативу. Важно отметить, что его применение не является автоматическим. Как правило, это происходит, если потребитель дважды не допустил в квартиру представителей УК или поставщика для проверки приборов учета при наличии предварительного уведомления (пункт 60 (3) Правил № 354).