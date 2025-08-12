Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работающим пенсионерам хотят компенсировать пропущенные индексации: подробности

В РФ хотят компенсировать работающим пенсионерам пропущенные ими индексации.

Источник: Комсомольская правда

Член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов в беседе с ТАСС предложил ввести в России механизм компенсации пропущенных индексаций для работающих пенсионеров. По его словам, это поможет сократить разрыв между выплатами работающим и неработающим гражданам пенсионного возраста.

С 1 января 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров индексируются от полной суммы, которую они получали бы, если бы не работали. Например, при текущей пенсии в 19 527 рублей и потенциальной в 36 351 рубль индексация 9,5% дала прибавку 3 453 рубля.

При увольнении пенсионер получает все пропущенные индексации с 2016 года, что может дать дополнительно 7−14 тысяч рублей ежемесячно. Также с 2025 года сохраняется и августовское повышение для работающих пенсионеров, но оно ограничено 437 рублями. Однако даже после возобновления индексации разрыв сохраняется, уверен Гаврилов.

Ранее сообщалось, что некоторые россияне с сентября начнут получать повышенную пенсию. Ее размер скорректируют, в том числе для тех, кто достиг возраста 80 лет.