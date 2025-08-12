Работающим пенсионерам хотят компенсировать пропущенные индексации: подробности

Член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов в беседе с ТАСС предложил ввести в России механизм компенсации пропущенных индексаций для работающих пенсионеров. По его словам, это поможет сократить разрыв между выплатами работающим и неработающим гражданам пенсионного возраста.
С 1 января 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров индексируются от полной суммы, которую они получали бы, если бы не работали. Например, при текущей пенсии в 19 527 рублей и потенциальной в 36 351 рубль индексация 9,5% дала прибавку 3 453 рубля.
При увольнении пенсионер получает все пропущенные индексации с 2016 года, что может дать дополнительно 7−14 тысяч рублей ежемесячно. Также с 2025 года сохраняется и августовское повышение для работающих пенсионеров, но оно ограничено 437 рублями. Однако даже после возобновления индексации разрыв сохраняется, уверен Гаврилов.
Ранее сообщалось, что некоторые россияне с сентября начнут получать повышенную пенсию. Ее размер скорректируют, в том числе для тех, кто достиг возраста 80 лет.