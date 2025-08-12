Работающим пенсионерам хотят компенсировать пропущенные индексации: подробности

При увольнении пенсионер получает все пропущенные индексации с 2016 года, что может дать дополнительно 7−14 тысяч рублей ежемесячно. Также с 2025 года сохраняется и августовское повышение для работающих пенсионеров, но оно ограничено 437 рублями. Однако даже после возобновления индексации разрыв сохраняется, уверен Гаврилов.