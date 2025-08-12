В казанском аэропорту стартовало строительство нового терминала

Необходимость расширения инфраструктуры аэропорта Казани назрела уже давно. В 2023 году аэропорт, рассчитанный на прием 2,5 миллиона пассажиров в год, принял вдвое больше — пять миллионов пассажиров. В 2024 году было обслужено уже 5,3 миллиона пассажиров. В настоящее время из международного аэропорта Казань выполняются рейсы по 83 направлениям, включая 51 внутреннее и 32 международных, сообщает ТАСС.