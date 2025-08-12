Доля теневой экономики Узбекистана за шесть лет упала до 35%

Было отмечено, что за последнее время для борьбы с нею в стране снизили влияние бюрократии, число налогов уменьшили с 13 до девяти. Также в стране отменили более сотни видов лицензий. На совещании была озвучена инициатива о вводе автоматизированной системы оплаты в с/х, сфере услуг, торговле и строительстве.
Поставлена задача пересмотреть порядок и сроки выдачи лицензий и разрешений, максимально сократить человеческий фактор и полностью перевести эти процессы в цифровой формат.
Мирзиёев поставил задачу создать условия, при которых бизнес мог бы работать легально. Так он дал поручения по модернизации цифровизации налогового администрирования и предоставления стимулов бизнесу.