Доля теневой экономики Узбекистана за шесть лет упала до 35%

Доля теневой экономики в Узбекистане упала с 50% в 2019 году до 35% в нынешнем году. Цифру озвучили президенту республики Шавкату Мирзиёеву на совещании по вопросам борьбы с нею.

Источник: Unsplash

Было отмечено, что за последнее время для борьбы с нею в стране снизили влияние бюрократии, число налогов уменьшили с 13 до девяти. Также в стране отменили более сотни видов лицензий. На совещании была озвучена инициатива о вводе автоматизированной системы оплаты в с/х, сфере услуг, торговле и строительстве.

Поставлена задача пересмотреть порядок и сроки выдачи лицензий и разрешений, максимально сократить человеческий фактор и полностью перевести эти процессы в цифровой формат.

отметили в пресс-службе главы государства

Мирзиёев поставил задачу создать условия, при которых бизнес мог бы работать легально. Так он дал поручения по модернизации цифровизации налогового администрирования и предоставления стимулов бизнесу.