Средняя зарплата в Калининграде составила почти 63 тысячи рублей. Об этом говорят данные статистики hh.ru.
За минувший год средний месячный доход вырос на 9 тыс. рублей. Соискатели хотят зарабатывать около 60 тыс. рублей в месяц, что на 10 тыс. больше, чем год назад.
Больше всего за час работы в городе получают учителя английского — до 1 200 рублей. Высокую ставку также предлагают курьеру — до 900. В рейтинг высокого дохода за час вошли также:
Преподаватель кондитеров, 700 рублей за час; Педагог-хореограф, от 700 рублей за час; Машинист крана, от 650 рублей за час.
Самый высокий доход за смену в Калининградской области получают:
Врач-нарколог, от 6 600 до 10 000 рублей; Исполнитель логистических поручений, от 6 000 до 13 200 рублей; Контролёр технического состояния автобусов, от 6 000 рублей; Оператор газовой котельной, от 6 000 рублей; Работник на линию по обработке свиных туш, от 6 000 рублей; Охранник на КПП (частный дом), от 5 568 до 5 676 рублей.
