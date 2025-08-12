Средняя зарплата в Калининграде составила почти 63 тысячи рублей

Врач-нарколог, от 6 600 до 10 000 рублей; Исполнитель логистических поручений, от 6 000 до 13 200 рублей; Контролёр технического состояния автобусов, от 6 000 рублей; Оператор газовой котельной, от 6 000 рублей; Работник на линию по обработке свиных туш, от 6 000 рублей; Охранник на КПП (частный дом), от 5 568 до 5 676 рублей.