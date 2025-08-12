Дмитрий Демешин контролирует строительство погранперехода на Большом Уссурийском

Возглавив Хабаровский край, Дмитрий Демешин взял курс на планомерный рост экономического потенциала региона. Осознавая, что достичь опережающих показателей без открытия новых предприятия и развертывания масштабных проектов невозможно, губернатор сосредоточивает внимание на развитии новых перспективных направлений. Так, заручившись поддержкой президента Владимира Путина, он лично контролирует ход работ на острове Большой Уссурийский, в частности — строительство погранперехода, запуск которого позволит выстроить удобную логистику для бизнеса и обеспечит ускоренный приток инвестиций в край. Долгие годы эта территория простаивала, а между тем, ее активное освоение может дать новый импульс для развития региона. Этот и другие вопросы Дмитрий Демешин сегодня обсуждает с профильными руководителями.