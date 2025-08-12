Дмитрий Демешин контролирует строительство погранперехода на Большом Уссурийском

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провел рабочую встречу с руководителем ФГКУ «Росгранстрой» Геннадием Безлобенко. На повестке — строительство пункта пропуска на Большом Уссурийском в рамках реализации концепции совместного с Китаем освоения острова, а также запуск нового международного терминала аэропорта «Хабаровск».
Возглавив Хабаровский край, Дмитрий Демешин взял курс на планомерный рост экономического потенциала региона. Осознавая, что достичь опережающих показателей без открытия новых предприятия и развертывания масштабных проектов невозможно, губернатор сосредоточивает внимание на развитии новых перспективных направлений. Так, заручившись поддержкой президента Владимира Путина, он лично контролирует ход работ на острове Большой Уссурийский, в частности — строительство погранперехода, запуск которого позволит выстроить удобную логистику для бизнеса и обеспечит ускоренный приток инвестиций в край. Долгие годы эта территория простаивала, а между тем, ее активное освоение может дать новый импульс для развития региона. Этот и другие вопросы Дмитрий Демешин сегодня обсуждает с профильными руководителями.
Создание пункта пропуска на Большом Уссурийском уже началось: оформлен в собственность региона земельный участок, готов проект подъездной автомобильной дороги и насыпной площадки.
— Чтобы обеспечить бесперебойную работу погранперехода, необходимо проложить дорогу протяженностью более четырех километров, провести работы по отсыпке земельного участка под строительство, создать коммунальную инфраструктуру и подключить линии связи, — сказал Дмитрий Демешин.
Геннадий Безлобенко лично осмотрел объект и обговорил с подрядчиком технические тонкости проекта. По итогам инспекции им удалось достичь договоренностей в части дальнейшего взаимодействия по синхронизации всех работ.
Помимо этого, предметом обсуждения губернатора и главы «Росгранстроя» стало открытие нового международного терминала аэропорта «Хабаровск». Геннадий Безлобенко подтвердил, что объект готов принимать пассажиров — осталось выбрать подходящую дату для официального запуска.