На поддержку аграриев Крыма выделят еще 160 миллионов рублей

Он уточнил, что меры касаются Джанкойского, Красногвардейского, Красноперекопского, Первомайского, Нижнегорского, Раздольненского, Симферопольского и Черноморского районов.
Глава Крыма также добавил, что в республике собрали 1 миллион 175 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.
«Это в полной мере покрывает внутренние потребности республики. Несмотря на сложные погодные условия, намолочено более 783 тыс. тонн пшеницы, 358 тыс. тонн ячменя. Продолжается уборка технических культур: кориандра, льна, горчицы, подсолнечника. Также предстоит убрать просо, сорго, кукурузу», — поделился Аксенов.
Подготовка полей к посевной кампании озимых уже в активном процессе — вспаханы больше 486 тысяч га, что составляет 86% от плана.
Ранее министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк заявлял, что несмотря на погодные аномалии и введенный в ряде районов режим чрезвычайной ситуации, продовольственная безопасность Крыма находится под контролем.