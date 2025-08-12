На поддержку аграриев Крыма выделят еще 160 миллионов рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости Крым. 160 миллионов рублей выделят из резервного фонда Крыма на поддержку аграриев, занимающихся уборкой зерновых и зернобобовых в 2025 году на землях, пострадавших от засухи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава РК Сергей Аксенов.