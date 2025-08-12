«МашТех»: 82% российских компаний увеличивают траты на облачные сервисы

Российские компании наращивают инвестиции в облачные технологии. Согласно данным Telegram-канала «МашТех», ссылающегося на отчёт TelecomDaily, 82% средних и крупных предприятий планируют увеличить соответствующие бюджеты в следующем году. В настоящее время 47% ИТ-инфраструктуры уже перенесено в облако.
Средние расходы на облачные решения составляют 28% годового ИТ-бюджета компаний — около 6,7 млн рублей из 24 млн. На фоне возможного запрета Минцифры на иностранные облачные сервисы 29,1% респондентов ожидают роста затрат на 10−20%; 25,3% прогнозируют увеличение менее чем на 10%; 22,8% предполагают существенный рост расходов — на 20−40%.
Рейтинг основных поставщиков облачных услуг возглавляет Yandex Cloud (51,3%). Далее следуют VK Cloud (10,3%); Cloud.ru (9%); «Beeline Cloud» и «МегаФон Cloud» (по 5,1%). В пользовательских оценках по ключевым параметрам лидируют Yandex Cloud и «Beeline Cloud» (по 83,5 балла из 100). Cloud.ru получил 82,4 балла; VK Cloud — 71,6; «МегаФон Cloud» — 69,3.