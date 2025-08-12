«МашТех»: 82% российских компаний увеличивают траты на облачные сервисы

Средние расходы на облачные решения составляют 28% годового ИТ-бюджета компаний — около 6,7 млн рублей из 24 млн. На фоне возможного запрета Минцифры на иностранные облачные сервисы 29,1% респондентов ожидают роста затрат на 10−20%; 25,3% прогнозируют увеличение менее чем на 10%; 22,8% предполагают существенный рост расходов — на 20−40%.