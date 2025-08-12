Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 12 августа

В Национальном банке изменили курсы валют на 12 августа, вторник. В итоге курс доллара, курс евро, а также курс российского рубля стали ниже.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на среду, 12 августа, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9807 белорусского рубля, 1 евро — 3,4698 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7158 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, действовавшими в понедельник, 11 августа, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали легче в валютной корзине. Больше других при этом снизился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара уменьшился на 0,0069 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0074 белрубля, а курс российского рубля понизился на 0,0002 белрубля.
Тем временем Минтруда сказало, кому запрещено снижать зарплату в Беларуси.