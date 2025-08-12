В ЕАЭС появится общий биржевой рынок — в чем его преимущество

По его словам, этот вопрос обсудят на предстоящем Межправсовете ЕАЭС в Чолпон-Ате. Ожидается, что реализацию проекта начнут к 2030 году.
Это такая организованная площадка, где оптом продаются и покупаются товары по открытым прозрачным правилам, как в магазине, только не для потребителей, а для бизнеса, заводов, фермеров и торговых компаний.
Например, кыргызстанский фермер вырастил 10 тонн пшеницы, и российский мелькомбинат хочет купить ее напрямую по доступной цене. Вместо того, чтобы искать друг друга через посредников, они выходят на биржу. Продавец размещает предложение, мелькомбинат делает заявку на покупку, и цена устанавливается автоматически, по рыночному спросу и предложению. Биржа гарантирует исполнение сделки, деньги и товар безопасно переходят сторонам.
Запуск общей биржи создает одинаковые правила для всех стран ЕАЭС, прозрачные цены, потому что все видят, как торгуются кыргызский фермер и российский покупатель. Будет меньше серых схем, потому что торговля будет фиксироваться официально, появятся еще больше возможностей использовать национальные валюты.
Сейчас создают нормативную базу, перечень товаров, по которым в рамках этой площадки будут вести торги.