Белорусам рассказали, как перейти на электронные извещения об оплате ЖКУ

Белорусам рассказали, как получать электронные извещения об оплате ЖКУ. Об этом информирует Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.

Источник: БЕЛТА

В ведомстве отметили, что для отказа от бумажного извещения в пользу электронного формата не придется никуда идти. Сделать это можно через личный кабинет ЕРИП, где предусмотрена данная возможность. На сегодня личный кабинет ЕРИП доступен всем, у кого есть лицевой счет.

Через личный кабинет ЕРИП каждый может как отказаться от бумажного извещения, так и отменить рассылку на email и снова получать бумажное извещение. Кроме того, там можно ознакомиться с историей всех начислений за последние 12 месяцев.