В Сакском районе Крыма введен режим ЧС из-за почвенной засухи

В Сакском районе 8 августа Крыма введен режим ЧС муниципального характера из-за почвенной засухи. Об этом сообщили в своем телеграм-канале глава администрации Владислав Хаджиев.
Для координации работ по ликвидации угрозы назначен руководитель — председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.
Кроме того, утвержден состав межведомственного оперативного штаба, который займется выработкой и реализацией мер по минимализации последствий засухи.
Ранее мы писали, что сельскохозяйственные производители Крыма получат в качестве меры поддержки 160 миллионов рублей из-за засухи.