Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сакском районе Крыма введен режим ЧС из-за почвенной засухи

Определена зона чрезвычайной ситуации- территория в пределах границ Сакского района.

Источник: Аргументы и факты

В Сакском районе 8 августа Крыма введен режим ЧС муниципального характера из-за почвенной засухи. Об этом сообщили в своем телеграм-канале глава администрации Владислав Хаджиев.

Для координации работ по ликвидации угрозы назначен руководитель — председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Кроме того, утвержден состав межведомственного оперативного штаба, который займется выработкой и реализацией мер по минимализации последствий засухи.

Ранее мы писали, что сельскохозяйственные производители Крыма получат в качестве меры поддержки 160 миллионов рублей из-за засухи.