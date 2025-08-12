Лукашенко сказал, где не должно быть «лишних» денег в Беларуси

Во время встречи главы государства и председателя правления Нацбанка отдельно затрагивалась тема, связанная с увеличением совокупной прибыли банков в стране. С одной стороны, указанное может рассматриваться, как позитивный показатель, а с другой — существуют опасения, чтобы не возник дисбаланс и банки не стали оттягивать деньги из экономики. На уровне государства в качестве одной из мер было принято решение изымать часть прибыли у банков и направлять их на финансирование экономики Беларуси.