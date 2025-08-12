Лукашенко сказал, где не должно быть «лишних» денег в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 августа, во вторник, заслушал доклад о работе банковской системы от главы Национального банка Романа Головченко, и сказал, где не должно быть «лишних» денег в Беларуси, пишет БелТА.
Во время встречи главы государства и председателя правления Нацбанка отдельно затрагивалась тема, связанная с увеличением совокупной прибыли банков в стране. С одной стороны, указанное может рассматриваться, как позитивный показатель, а с другой — существуют опасения, чтобы не возник дисбаланс и банки не стали оттягивать деньги из экономики. На уровне государства в качестве одной из мер было принято решение изымать часть прибыли у банков и направлять их на финансирование экономики Беларуси.
— Это очень важно. В банках «лишних» денег быть не должно. И прибыль — все равно это от тех, кто эти деньги там хранит. В основном это так, — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко надеется, что именно так и будет. По словам главы государства, экономика должна развиваться и нужно, чтобы росту экономики способствовала банковская система.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, на кого нельзя жалеть денег в Беларуси.
Тем временем Лукашенко подписал указ об улучшении сотовой связи в Беларуси.
Кроме того, МИД сделал важное заявление для белорусов о поиске работы за границей.