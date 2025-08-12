Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, где не должно быть «лишних» денег в Беларуси

Лукашенко заявил, что экономика Беларуси должна развиваться.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 августа, во вторник, заслушал доклад о работе банковской системы от главы Национального банка Романа Головченко, и сказал, где не должно быть «лишних» денег в Беларуси, пишет БелТА.

Во время встречи главы государства и председателя правления Нацбанка отдельно затрагивалась тема, связанная с увеличением совокупной прибыли банков в стране. С одной стороны, указанное может рассматриваться, как позитивный показатель, а с другой — существуют опасения, чтобы не возник дисбаланс и банки не стали оттягивать деньги из экономики. На уровне государства в качестве одной из мер было принято решение изымать часть прибыли у банков и направлять их на финансирование экономики Беларуси.

— Это очень важно. В банках «лишних» денег быть не должно. И прибыль — все равно это от тех, кто эти деньги там хранит. В основном это так, — подчеркнул президент Беларуси.

Александр Лукашенко надеется, что именно так и будет. По словам главы государства, экономика должна развиваться и нужно, чтобы росту экономики способствовала банковская система.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, на кого нельзя жалеть денег в Беларуси.

Тем временем Лукашенко подписал указ об улучшении сотовой связи в Беларуси.

Кроме того, МИД сделал важное заявление для белорусов о поиске работы за границей.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше