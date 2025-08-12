В Казахстане появился новый банк

Новый банк стал 23-м банком второго уровня в Казахстане и был создан путем преобразования крупнейшей микрофинансовой организации страны KMF.
KMF — один из старейших и наиболее устойчивых участников финансового сектора, работающий с 1997 года, напомнили в агентстве.
По итогам 2024 года организация занимала первое место среди микрофинансовых организаций Казахстана по объему активов, портфелю и числу клиентов.
За годы работы KMF выстроила масштабную региональную сеть и зарекомендовала себя как социально ориентированный и финансово стабильный институт.
На 1 августа 2025 года, активы KMF составили 395 млрд тенге. Кредитный портфель достиг 315 млрд тенге ($580,5 млн), при этом свыше 90% средств направлены на финансирование малого и среднего бизнеса, включая более 100 тысяч заёмщиков в аграрном секторе.
Выданная лицензия предоставляет банку право осуществлять банковские операции, включая.
- прием депозитов юридических лиц,
- открытие и ведение банковских счетов,
- кассовые и переводные операции,
- предоставление кредитов и проведение обменных операций с иностранной валютой,
- выдачу банковских гарантий, в том числе в новом мобильном приложении банка.
Обслуживание физических лиц, отметили в ведомстве, будет возможно после присоединения к системе обязательного гарантирования депозитов.
В статусе банка АО «KMF Банк» планирует сохранить приоритет в финансировании МСБ, в том числе в удаленных регионах и сельской местности, а также расширении линейки банковских услуг, сочетая традиционный банкинг и цифровые решения.
KMF Банк стал вторым новым банком, получившим банковскую лицензию в 2025 году.