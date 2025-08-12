В Казахстане появился новый банк

На 1 августа 2025 года, активы KMF составили 395 млрд тенге. Кредитный портфель достиг 315 млрд тенге ($580,5 млн), при этом свыше 90% средств направлены на финансирование малого и среднего бизнеса, включая более 100 тысяч заёмщиков в аграрном секторе.