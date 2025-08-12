Ричмонд
В Казахстане появился новый банк

АСТАНА, 12 авг — Sputnik. Лицензию на проведение банковских операций выдали АО «KMF Банк». Об этом сообщили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Источник: Пресс-служба Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

Новый банк стал 23-м банком второго уровня в Казахстане и был создан путем преобразования крупнейшей микрофинансовой организации страны KMF.

подчеркивается в сообщении

KMF — один из старейших и наиболее устойчивых участников финансового сектора, работающий с 1997 года, напомнили в агентстве.

По итогам 2024 года организация занимала первое место среди микрофинансовых организаций Казахстана по объему активов, портфелю и числу клиентов.

За годы работы KMF выстроила масштабную региональную сеть и зарекомендовала себя как социально ориентированный и финансово стабильный институт.

подчеркнули в ведомстве

На 1 августа 2025 года, активы KMF составили 395 млрд тенге. Кредитный портфель достиг 315 млрд тенге ($580,5 млн), при этом свыше 90% средств направлены на финансирование малого и среднего бизнеса, включая более 100 тысяч заёмщиков в аграрном секторе.

Выданная лицензия предоставляет банку право осуществлять банковские операции, включая.

  • прием депозитов юридических лиц,
  • открытие и ведение банковских счетов,
  • кассовые и переводные операции,
  • предоставление кредитов и проведение обменных операций с иностранной валютой,
  • выдачу банковских гарантий, в том числе в новом мобильном приложении банка.

Обслуживание физических лиц, отметили в ведомстве, будет возможно после присоединения к системе обязательного гарантирования депозитов.

В статусе банка АО «KMF Банк» планирует сохранить приоритет в финансировании МСБ, в том числе в удаленных регионах и сельской местности, а также расширении линейки банковских услуг, сочетая традиционный банкинг и цифровые решения.

KMF Банк стал вторым новым банком, получившим банковскую лицензию в 2025 году.