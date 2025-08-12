Ричмонд
Лукашенко: рынок криптовалюты в Беларуси не такой развитый

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя правления Нацбанка Романа Головченко, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

Во время встречи белорусский лидер поднял вопрос о рынке криптовалюты в Беларуси и спросил у Головченко, есть ли потенциал у этого финансового инструмента.

Как мы ею воспользуемся, особенно сейчас, для того чтобы обеспечить платежи? Много об этом говорится, и все-таки не такой развитый у нас этот рынок в Беларуси по криптовалюте.

передает слова Лукашенко БелТА

Президент напомнил, что тема майнинга обсуждалась еще раньше, когда Национальным банком руководил Павел Каллаур. По его словам, к властям обращались IT-компании по этому вопросу.

Как мы будем действовать? Это для меня важно и для страны в целом.

отметил глава государства

Майнинг в Беларуси

В январе этого года Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси работают над созданием криптовалюты, такая задача поставлена специалистам и правительству.

В марте президент дал поручение Минэнерго заняться развитием майнинга в республике. Лукашенко обратил внимание, что по этому пути уже идет мир. По его словам, спрос на криптовалюты будет, поэтому нужно заниматься их майнингом. Для этого можно привлекать инвесторов и продавать им электричество.

Позднее председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко сообщил, что в регионе имеются площадки с хорошими энергетическими мощностями, которые позволяют вводить дата-центры и фермы для майнинга.

