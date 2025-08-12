Экономист объяснил, почему в Молдове летом инфляция снижается, а цены растут

Рост цен охватил почти все группы товаров. Так, растительное и сливочное масло за год подорожало на 16,8% и 9,2% соответственно; говядина — на 9,5%, молоко — на 8,2%.
Резко, на 30,5%, выросли за 12 месяцев в цене овощи: капуста подорожала на 32,7%, помидоры на 40%, огурцы на 25%, чеснок — на 10%.
При этом годовая инфляция в июле текущего года снизилась до 7,9% против 8,2% в июне. Ситуацию прокомментировал экономист Владимир Головатюк.
Вместе с тем, так называемая продовольственная инфляция, т.е. связанная с ростом цен на продтовары, выросла с 10% в июне 2025 года до 10,3% в июле. А в июле 2024 года цены увеличились всего на 4,2%. Это означает, что рост цен на продукты питания не только не прекратился, но и ускорился.
Он также подчеркнул, что «за четыре года кумулятивная инфляция составила 67,5%».
При этом цены на продукты питания выросли на 72,4%, на непродовольственные товары — на 43% и на услуги — почти в два раза, в том числе тарифы на коммунальные услуги — почти в три раза.
Средние потребительские цены в июле 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года выросли на 5,1%, в том числе на продовольственные товары — на 5,6%, непродовольственные товары — на 1,5% и услуги населению — на 9,6%, отмечают в НБС.