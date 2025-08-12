Экономист объяснил, почему в Молдове летом инфляция снижается, а цены растут

Вместе с тем, так называемая продовольственная инфляция, т.е. связанная с ростом цен на продтовары, выросла с 10% в июне 2025 года до 10,3% в июле. А в июле 2024 года цены увеличились всего на 4,2%. Это означает, что рост цен на продукты питания не только не прекратился, но и ускорился.