Экономист объяснил, почему в Молдове летом инфляция снижается, а цены растут

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Средние потребительские цены в июле текущего года за последние 12 месяцев выросли в Молдове более чем на 7,9%, в том числе на продовольственные товары — на 10,3%, непродовольственные товары — на 2,1%, услуги населению — на 13,0%, сообщили в национальном бюро статистики (НБС).

Источник: Sputnik.md

Рост цен охватил почти все группы товаров. Так, растительное и сливочное масло за год подорожало на 16,8% и 9,2% соответственно; говядина — на 9,5%, молоко — на 8,2%.

Резко, на 30,5%, выросли за 12 месяцев в цене овощи: капуста подорожала на 32,7%, помидоры на 40%, огурцы на 25%, чеснок — на 10%.

При этом годовая инфляция в июле текущего года снизилась до 7,9% против 8,2% в июне. Ситуацию прокомментировал экономист Владимир Головатюк.

Вместе с тем, так называемая продовольственная инфляция, т.е. связанная с ростом цен на продтовары, выросла с 10% в июне 2025 года до 10,3% в июле. А в июле 2024 года цены увеличились всего на 4,2%. Это означает, что рост цен на продукты питания не только не прекратился, но и ускорился.

отмечает эксперт

Он также подчеркнул, что «за четыре года кумулятивная инфляция составила 67,5%».

При этом цены на продукты питания выросли на 72,4%, на непродовольственные товары — на 43% и на услуги — почти в два раза, в том числе тарифы на коммунальные услуги — почти в три раза.

подытожил эксперт

Средние потребительские цены в июле 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года выросли на 5,1%, в том числе на продовольственные товары — на 5,6%, непродовольственные товары — на 1,5% и услуги населению — на 9,6%, отмечают в НБС.