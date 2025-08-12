СМИ: Япония превращается в крупного экспортера оружия

Также FT обращает внимание на то, что данный шаг Токио совпал с резким ростом военных расходов в мире и наращиванием вооруженных сил союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю. А CNN напоминает, что ранее в этом году китайские военные корабли совершили обход вокруг Австралии и провели учения с боевой стрельбой у ее берегов, вынудив десятки пассажирских самолетов отклониться от привычных траекторий полета. Именно этот шаг, по словам министра оборонной промышленности Австралии Пэта Конроя, вынудил Канберру ускорить «создание гораздо более крупного и смертоносного военно-морского флота с фрегатами-невидимками, которые будут успокаивать наших союзников и сдерживать наших противников».