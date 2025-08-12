СМИ: Япония превращается в крупного экспортера оружия

По данным британской газеты Financial Times, сделку, стоимость которой превышает 6,4 млрд долларов (по другим данным, 6,5 млрд долларов), Токио и Канберра окончательно согласуют в начале 2026 года. В заявлении Министерства обороны Австралии говорится, что первые три военных корабля будут построены в Японии, а остальные восемь — в Австралии, уточняет американский канал CNN.
После Второй мировой войны Японии запретили любой экспорт оружия. Но в последние годы эта политика была смягчена, и теперь Токио может продавать за рубеж товары, связанные с наблюдением, рекогносцировкой и спасением людей, напоминает американское издание. Как подчеркивает FT, Япония впервые со времен Второй мировой войны поставит на экспорт «полноценную оборонную платформу с боевым потенциалом». Кроме того, она послужит моделью для дальнейшего экспорта боевых кораблей, ракет и радиолокационных систем.
Эта сделка — крупный прорыв для Японии.
На его взгляд, у Японии есть хорошие шансы преуспеть на международном рынке вооружений, на котором наблюдается «дефицит предложения». «США не могут удовлетворить все потребности союзников в оружии», — пояснил Оги.
Стелс-технологии, относительная малочисленность экипажа, модульность и стоимость делают Mogami «невероятно конкурентоспособным продуктом», полагает Алессио Паталано, профессор в Королевском колледже Лондона. Карл Шустер, бывший капитан ВМС США и экс-глава Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США, сказал, что японский фрегат «превосходит» американские фрегаты класса Constellation, которые были утверждены в 2020 году, и «немного превосходит» китайский фрегат класса 054B. Шустер особенно высоко оценил системы противовоздушной обороны Mogami средней и большой дальности.
Аналогичное мнение выразил Паталано:
Судостроения США отстает в инновационном развитии от некоторых из своих ближайших союзников — Италии, Франции, Великобритании, Южной Кореи, а теперь и Японии. США есть чему поучиться у них.
Кроме того, эксперты отметили «выдающуюся работу» японских верфей, которые все делают «в срок и в рамках бюджета». Тем не менее они предупреждают, что Японии предстоит нарастить производственные мощности и число специалистов, если она всерьез намерена стать альтернативным поставщикам оборонной продукции и конкурировать на мировом рынке с США, Европой и Южной Кореей.
Также FT обращает внимание на то, что данный шаг Токио совпал с резким ростом военных расходов в мире и наращиванием вооруженных сил союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю. А CNN напоминает, что ранее в этом году китайские военные корабли совершили обход вокруг Австралии и провели учения с боевой стрельбой у ее берегов, вынудив десятки пассажирских самолетов отклониться от привычных траекторий полета. Именно этот шаг, по словам министра оборонной промышленности Австралии Пэта Конроя, вынудил Канберру ускорить «создание гораздо более крупного и смертоносного военно-морского флота с фрегатами-невидимками, которые будут успокаивать наших союзников и сдерживать наших противников».