Достичь прорывных результатов на крипторынке. Нацбанк подготовил проекты новых законодательных решений

«Заложенные Декретом Президента № 8 параметры по цифровым финансовым активам, по токенам надо в определенной степени модернизировать, потому что сама сфера применения криптовалют и вообще цифровых финансовых активов с тех пор расширилась. И мы видим перспективу не только непосредственно в регулировании, чтобы не допустить экономического ущерба. У нас есть определенные предложения, каким образом достичь некоторых прорывных результатов с точки зрения задействования криптовалют и цифровых финансовых активов в нашей финансовой политике», — рассказал председатель правления Нацбанка. Эти подходы были доложены Александру Лукашенко и в целом поддержаны Президентом. «Детали, очевидно, будут обсуждены в ближайшее время на специальном совещании. У Национального банка есть конкретные подготовленные проекты нормативных актов по данному вопросу», — проинформировал он.