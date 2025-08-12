Достичь прорывных результатов на крипторынке. Нацбанк подготовил проекты новых законодательных решений

Функционирование крипторынка в Беларуси руководитель Нацбанка назвал очень актуальной темой. Сейчас такой рынок в стране работает через криптообменники, криптобиржи компаний, которые зарегистрированы в Парке высоких технологий. «Оборот по этим площадкам растет достаточно уверенно, демонстрирует солидные цифры. Понятно, что от криптовалют мы уже никуда не уйдем. Поэтому надо очень правильно и своевременно встроиться в этот мейнстрим», — сказал Роман Головченко.
Основные подходы, выработанные Национальным банком по этой тематике, он доложил 12 августа главе государства. Причем речь шла, по его словам, не только о регулировании рынка криптовалют.
«Заложенные Декретом Президента № 8 параметры по цифровым финансовым активам, по токенам надо в определенной степени модернизировать, потому что сама сфера применения криптовалют и вообще цифровых финансовых активов с тех пор расширилась. И мы видим перспективу не только непосредственно в регулировании, чтобы не допустить экономического ущерба. У нас есть определенные предложения, каким образом достичь некоторых прорывных результатов с точки зрения задействования криптовалют и цифровых финансовых активов в нашей финансовой политике», — рассказал председатель правления Нацбанка. Эти подходы были доложены Александру Лукашенко и в целом поддержаны Президентом. «Детали, очевидно, будут обсуждены в ближайшее время на специальном совещании. У Национального банка есть конкретные подготовленные проекты нормативных актов по данному вопросу», — проинформировал он.
Как сообщалось, Президент, заслушивая 12 августа доклад о работе банковской системы, поставил вопрос о дальнейших действиях в отношении криптовалюты и крипторынка.
«Крипторынок, криптовалюта. Что это такое, с чем мы с тобой будем есть эту проблему? — образно выразился глава государства, обращаясь к Роману Головченко. — Как мы ею воспользуемся, особенно сейчас, для того чтобы обеспечить платежи? Много об этом говорится, и все-таки не такой развитый у нас этот рынок в Беларуси по криптовалюте. Как мы будем в дальнейшем действовать?».
Александр Лукашенко отметил, что эта тематика обсуждалась еще в то время, когда Нацбанком руководил Павел Каллаур. «Мы поднимали этот вопрос, к нам айтишники обращались, что надо в этом направлении действовать. Как мы будем (в итоге действовать. — Прим. БЕЛТА)? Это для меня важно и для страны в целом», — сказал Президент.