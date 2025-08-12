Ричмонд
«Средняя Волга» выставила пенсионерке-дачнице из Самары счёт на 108 млн рублей

В Самаре произошел абсурдный случай: пенсионерке Клавдии прислали счет на 108,646 миллиона рублей за подключение электричества к садовому дому.

Депутат Госдумы Владимир Плякин опубликовал в своем Telegram-канале фотографию квитанции от компании «Средняя Волга», подчеркнув, что это не ошибка и не шутка.

Пожилая женщина планировала провести свет на дачу, но вместо этого получила сумму, которой хватило бы на строительство мини-электростанции. Для сравнения: такие деньги можно потратить на небольшую ГЭС или солнечную ферму. Сумма в разы превышает стоимость самого дачного участка, а остатка хватило бы даже на ремонт и обустройство огорода.

Депутат обратил внимание на то, что кто-то в компании всерьез рассчитал эту сумму как обоснованную. Ситуация вызвала широкий резонанс, однако «Средняя Волга» пока никак не прокомментировала произошедшее. Местные власти пообещали разобраться в ситуации.

