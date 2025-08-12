«Средняя Волга» выставила пенсионерке-дачнице из Самары счёт на 108 млн рублей

Пожилая женщина планировала провести свет на дачу, но вместо этого получила сумму, которой хватило бы на строительство мини-электростанции. Для сравнения: такие деньги можно потратить на небольшую ГЭС или солнечную ферму. Сумма в разы превышает стоимость самого дачного участка, а остатка хватило бы даже на ремонт и обустройство огорода.